台特化主產品為矽乙烷，上半年營收 4.05億元年增95.96％，並達去年全年70％，稅後淨利 1.56億元，已超越去年全年表現，EPS 1.13 元。本次辦理現金增資9,445張，預計掛牌股本將從13.82億元提升至 14.77億元。

台特化表示，本次現金增資發行新股依規定，保留發行新股10％由員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購；其餘90％計8,500,000股為配合辦理上櫃需要，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

台特化自主研發高端的關鍵特殊氣體材料合成純化製造技術，已建立特氣產製技術專業 Know-How，並取得台灣、大陸、美國、韓國新型及發明專利，自有智慧財產保護佈局完善。台特化的產品發展策 略以持續開發先進蝕刻氣體類、前驅體類等產品為主軸，涵蓋半導體產業在電晶體生成循環製程所需之多項精密特殊氣體。

台特化指出，今年開發出新產品無水氟化氫（AHF），為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，具有優異的選擇率及向性可應用於更先進的製程，目前已送交客戶認證中，預計明年首季開始貢獻營收，不僅豐富產品組合，更為營運添加動能。