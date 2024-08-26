今年來每月都開出頭獎的大樂透，上周五（23日）不負眾望又出現億元頭獎的幸運得主。彩迷也希望，今（26日）晚開獎的威力彩也能沾沾這份喜氣。台彩表示，本期（8／26）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經出爐，一起來看看是否有幸運兒抱回2億元頭獎！
威力彩今（26日）晚開出第113000069期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為15、18、25、26、29、30，第二區中獎號碼為01。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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