有民眾本月23日在雲林縣斗六市1家4星級飯店吃早餐，於自助餐區發現有蟑螂「小強」出沒，取餐後還發現薯條旁有1隻已死掉的「小強」，當場一點胃口都沒有了，向餐廳人員反映，只回答會重換餐點。雲林縣政府衛生局26日表示已列案辦理，將派員前往稽查，如有違反相關規定，將依《食安法》要求業者限期改善。

有網友在網路貼文「一點胃口都沒有了」。指本月23日與家人在斗六市1家飯店13樓享用自助早餐，取餐時看到有「小強」在取餐處爬來爬去，取餐後還看到1根薯條旁有小黑點，竟是已1隻已死去的「小強」，讓人完全沒有胃口，馬上向飯店人員反映。

飯店副總經理吳翠月表示，飯店本月20日進行例行性消毒，隔天再加強整理，23日接到客人投訴有蟑螂，現場人員馬上道歉並把餐檯上所有炸物更新，事後由餐廳主管致贈小禮物給客人，再次表達歉意。日後飯店會更注意環境衛生，提供更潔淨、舒適的用餐環境。

縣衛生局指出，日前已接獲民眾報案，一旦查到業者有違反環境衛生相關規定，將依《食安法》要求限期改善，若沒有如期改善，可裁處6萬到2億元罰鍰。