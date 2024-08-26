26歲富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員慈妹（彭翊慈），憑藉甜美外型和性感身材，獲得粉絲喜愛，IG擁有41萬粉絲追蹤。日前她在IG曬出一系列交叉綁帶比基尼辣照，自曝試穿時，也有點被嚇到，因為款式太辣，擔心自己無法駕馭。

慈妹日前在IG日前曬出海邊辣照，她穿著綠色比基尼，脖子到胸口為交叉綁帶設計，泳衣布料縮小，大面積露出美胸，展現雪白肌膚，神祕三角洲地帶若隱若現，逼近走光邊緣。一轉身曬出美背和蜜桃臀，擺出撩人姿勢，其中一張背面照，她更將褲子退去一半，展現凹凸有致好身材，畫面拍得比較遠，不少網友開玩笑自首，有將畫面拉大。

慈妹改走性感路線。（圖／翻攝自慈妹 IG）

慈妹發文透露：「在家試穿時嚇到...這也太辣了吧！超怕駕馭不起來」。展現和過往甜美可愛不同的形象，她自認：「似乎是邁向越來越野的部分」。

慈妹曬出性感蜜桃臀。（圖／翻攝自慈妹 IG）

貼文曝光，吸引許多粉絲紛紛朝聖，大家一同誇讚：「誇張了」、「辣死了辣死了！」「褲子穿好」、「我覺得超過100分！」、「是嫌最近太陽不夠熱嗎」、「當我以為的慈妹是清新脫俗，殊不知是辣炒年糕」、「我有拉大，會太色嗎？」、「我沒了」、「慈妹和橋本萌花有點像耶！」、「慈鐵過熱」。