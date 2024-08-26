印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）驚傳駭人聽聞的情感糾紛事件！一名26歲女子因男友拒絕與其結婚，竟拿起菜刀刺傷男友的下體，導致男方重傷送醫。警方已接獲報案，案件正由當地警方展開調查。

根據《今日印度》報導，該事件發生於本月16日下午，事發地點位於馬哈拉施特拉邦塔那區（Thane）皮文迪（Bhiwandi）。當時，女子因男友拒絕婚事，一時氣憤難抑，竟突然從廚房抽出菜刀，瘋狂刺向男友下體，造成對方嚴重受傷。受害男子奮力掙脫後，連忙逃出住處，隨即前往醫院求助，並向警方報案，指控女友傷害罪。

警方透露，受害男子表示，因他拒絕了女友的結婚請求，才引發這場血腥衝突。然而，涉案女子則另有說詞，反控男友對她進行性騷擾，聲稱自己是為了自衛才持刀反擊，導致男友受傷。

目前，當地警方已依據《印度刑法典》第118條「故意造成傷害或使用危險武器、手段造成嚴重傷害」對此案立案，但暫未逮捕任何人，全案仍在進一步調查中。

事實上，類似的極端情感事件並非首次發生。今年7月，印度比哈爾邦（Bihar）曾發生一起女子因遭男友退婚，憤而砍下對方生殖器的驚悚案件。據《news18》報導，該女子因多次被拒絕婚姻請求，最終在憤怒之下將男友的生殖器切下，並將其沖入馬桶。該事件中的受害男子經搶救後脫離生命危險，而行兇女子則被警方拘捕。

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