民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，根據《美麗島電子報》今(26日)公布的最新民調顯示，民眾黨的不滿意度來到65.3％，為該黨2019年創黨以來的新高。最新民調顯示，58.9％信任賴總統，較上月增加3.7個百分點。此外，該民調也顯示，有69.1％不信任柯文哲，比2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時暴增23.1個百分點。對此，前立委林濁水26日就表示，「信任度腰折暴跌到剩下23%！從軌跡上看，他信任度兩度腰折，2019腰斬一次，還能硬撐5年，真是奇蹟」，引發討論。

林濁水26日在臉書上PO出一篇文章表示，「信任度腰折暴跌到剩下23%！從軌跡上看，他信任度兩度腰折，前一次是2018選舉勝出，出身墨綠，由天然獨力挺崛起的157，躊躇滿志，於是信心十足地傲慢地向台獨宣戰，一戰下來，2019半年內信任度暴跌20%，幅度和這次風暴相當」。

林濁水坦言，「2019腰斬一次，還能硬撐5年，真是奇蹟」，最後林濁水也說，「但現在再進一步腰斬。該閉幕式了吧？除非有個天驚地變令人不得不佩服的勝舉，但柯文哲夫婦做得出來嗎？」

該份民調由《美麗島電子報》，戴立安調查規劃問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪），調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年8月21日至8月23日，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。