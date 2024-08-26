民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前傳出看1.2億元豪宅，引發討論，柯文哲24日回應，自己不用裝窮，他和太太都是醫生，要買1億元房子並不困難，只是不想當屋奴。胸腔內科醫師蘇一峰直言，大科醫師在醫院工作一輩子，不可能買得起1.2億的房子，就算2個醫師加起來也很困難。

蘇一峰25日在臉書發文表示：現在這一代的大科醫師在醫院工作，工作一輩不靠長輩、只憑薪水，根本不可能買一億二的房子，就算兩個醫師加起來也非常困難！在醫院上班當救人醫師除非從政經商，或者當側翼網購帶貨賺錢，不然不可能發大財！

蘇一峰今(26日)又發文提到，民國98年在榮總查房時，肺癌專家的師長跟自己抱怨說：他在榮總旁邊磺溪跑步，看到豪宅建案好奇想進去看看，接待人員一問他是榮總醫師，直接回絕說「你薪水買不起不用看了，我們至少五六千萬以上！」他直呼「笑死！建商都了解醫師的財力有多少！」

網友表示「從政就什麼都買得起，就算落選也買得起，更不用說美國阿公的總統，難怪紛紛棄醫從政」、「真是義無反顧撈一次」、「連看都不給看，真慘」、「十年前，我國小同學房仲直接嗆我：我從來不帶醫生看，因為你們醫生太窮了」、「怪不得說豪宅不是受薪階級買得起的」。