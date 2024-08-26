蛤，4口之家電費竟要2萬5000元，台中北屯1別墅型社區16戶收到8月電費帳單發現竟是前2期電費數倍，動輒萬元起跳，甚至有住戶是2萬5000元；對此台電公司坦承，是外包抄表員未至現場抄錄電表所致，統計受影響戶數多達114戶，將採對用戶最有利方式，重新核算電費。

受影響用戶拿出電費帳單，4月1055元、6月893元，8月卻跳到1萬0044元，一問鄰居，整個社區16戶，8月這期帳單都是萬元起跳，甚至有1戶是2萬5000元。

住在台中北屯區和福路1民眾發現8月電費異常，8月電費收據卻暴增到1萬0044元。（民眾提供）

住在台中北屯區和福路1民眾發現8月電費異常，4月電費收據顯示電費只有1055元。（民眾提供）

對此，台電台中區處表示，8月12日接獲北屯區和福路民眾反映，該社區約16戶的8月份電費帳單與往常金額有較大差異，當下即主動與用戶聯繫，經了解造成錯誤原因為外包抄表員未至現場抄錄電表所致。

台電台中區處即刻對該抄表員承攬商依契約扣款，並要求該承商開除該名抄表員，且即刻派員重新抄錄該抄表員轄管抄錄用戶之正確指數，經統計受影響電費異常約114戶。

且經比對，台電發現計費用電異常期間不只8月帳單（6月~7月）、6月帳單（4月~5月）也有問題，因今年4月1日電費曾調漲，且6月後進入夏季電費計算；台電台中區處為採對用戶最有利方式，將此114戶重新核算電費並採4月1日前未調漲的電費重新核計應收電費。

台電中區處強調，經重新推算後，倘有部分用戶對電費金額及計費方式仍有疑慮，台電會再進一步向用戶說明重新計費方式，以消除用戶疑慮，如有用戶已繳付原開立電費單據，台電也將重新核算後的電費差額轉入下期電費計收。