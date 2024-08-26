由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，邀請知名樂隊老師孔鏘，在節目中分享過去三段婚姻路程。他聊到第一段婚姻因為奉子成婚，19歲就當了爸爸，為了賺錢忽略家庭生活，期間剛好是秀場蓬勃發展的時代，北上打拚平均1天跑3、4家餐廳，1個月收入6000元到8000元，過得頗辛苦。他以「鴛鴦蝴蝶花花世界」形容當年的秀場文化，「在中山區秀場時有遇過女生主動遞紙條，約喝咖啡、吃宵夜」。當主持人謝震武律師追問：「有沒有發生一夜情？」孔鏘老師笑著向張睿紘律師求救，律師巧妙解圍：「你有權保持緘默。」也曾經遇到貴婦提出包養，但當年孔鏘只在意會影響繼續彈琴就不用往下談。

而第一段10年的婚姻在他只想賺錢沒時間經營家庭，與妻小聚少離多下，孔鏘主動提出離婚。結束第1段婚姻後，2個孩子跟著孔鏘生活，求學時期狀況不斷，讓他動不動跑學校解決，那段時間剛好是港星來台出片高峰，港星親筆簽名海報、唱片CD成了他向其他學生、家長道歉的最佳禮物，他笑說：「用來遮羞。」孔鏘說離婚久了還是會想要給孩子一個完整的家，與在職場上遇到的另一半結了婚，進入第二段婚姻並育有1子，但因2人生活態度、價值觀有落差，維持6年後以離婚收場，孔鏘淨身出戶只帶走一輛車、一架琴。

人生來到第3段婚姻，他感性地說：「是我老婆救了我！」他回想2人1998年交往，當時遇到綜藝節目轉型也影響到他的事業，最長曾閒2年不知所措，在沒有收入的日子裡，太太賣車、存款被孔鏘花完，但太太仍是對他不離不棄，始終認為孔鏘是績優股，更用心照顧孔鏘的健康，這段婚姻維持25年至今，孔鏘用「她是我的腦。」形容太太的智慧，在工作上提醒孔鏘面對不同類型的主持大哥，應該用哪一種方式相處，甚至主動向孔鏘說：「你已經有3小孩了，我幫你照顧小孩，你好好打拚工作，我不需要靠生小孩來爭寵。」