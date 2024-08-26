行政院長卓榮泰今（26）日主持「行政院青年諮詢委員會」，並聽取教育部「百億青年海外圓夢基金」研擬規畫報告，他表示，這是賴清德總統的重大政見，盼能透過國家資源，鼓勵青年拓展國際視野，將請各部會確實將青年委員所提各項建議詳細納入規畫與評估，以切合該基金設立的初衷，讓效益得到最大發揮。

卓榮泰說，這是他上任後首次與所有青年委員會面，投資青年的未來，要從現在開始做起，賴清德總統提出「國家希望工程」的「投資未來世代」政策，包含擴大推動「年輕族群心裡健康支持方案」、制定「青年政策白皮書」，以及設立「百億青年海外圓夢基金」等，透過上述各項青年政策執行到位，讓青年發揮夢想、壯大力量。

卓榮泰說，感謝政委史哲前召開預備會，對該會議20項新提案進行逐案討論，確實分配主、協辦機關，後續各機關將與青年委員繼續推動相關提案。

卓榮泰表示，透過設立「百億青年海外圓夢基金」，政府協助青年學子赴海外學習量子電腦、生醫科技、新能源、心理諮商、地緣政治等專業知識，也藉機認識各國優秀的青年夥伴，成為台灣軟實力與國際連結的重要力量，請各部會確實將青年委員們於會中所提各項建議，詳細納入規畫與評估切合該基金設立的初衷。

針對「青年政策白皮書」，卓榮泰說，白皮書是透過國家的整體策略思考，整合包括就學、就業、創業、居住、公共參與等青年政策面向，請各部會指派簡任層級以上代表加入工作圈協同作業，使相關決策具有效力，盼跨部會合作，共同擘劃國家青年發展的藍圖。

另外，對於青年委員所提「擴大『年輕族群心理健康支持方案』年齡資格並推動常態性補助心理諮商」，卓榮泰指出，將請教育部會同衛生福利部針對未滿15歲以下兒童規劃適切的心理健康服務方案，整合學生三級輔導機制，並請留意勿對任何個案造成生活及學習環境上的壓力與負擔。

對於「身心調適假」，卓榮泰也請教育部會同衛福部，落實對全國各高級中等學校、地方政府的多元宣導，關注學校後續執行情形，後續會再詳細評估身心調適假向下延伸至國中小學的可行性。

針對青年委員所提「評估社會住宅作為未來執行『共生社區』政策的基礎據點之一」一案，卓榮泰指出，中央興建社宅可比照台北市「青年創新回饋計畫」、台中市「共好社會住宅計畫」及林口世大運選手村社宅的公共藝術計畫等模式，推動「共生社區」政策，作為周邊社區民眾租借使用的集會空間。

卓榮泰指出，將請衛福部、內福部加強對社宅弱勢民眾福祉和資源宣導，朝美好社區資源共用方向發展。