烏克蘭的F-16部署在哪裡? 這個問題可能被烏空軍司令奧列什丘克 (Nikolai Oleshchuk) 不小心透露…他在社交平台的一段紀念烈士飛行員的儀式活動中，出現機場附近的建築特徵，立即就被各方網路軍事家找到最可能的幾個地點。

奧列什丘克在電報網上發布一段4分鐘的片，是他主持紀念空軍烈士安德烈「果汁」皮爾希科夫(Andriy “Juice”Pilshchikov)的部分內容。「果汁」是MiG-29戰機飛行員，在戰爭爆發時，他立即跳上戰機，反擊入侵的俄羅斯部隊。他與幾名飛行員一起創造出「基輔戰鬼」的傳說，有效的提振開戰初期的烏克蘭軍民士氣。

遺憾的是，去年8月23日「果汁」不幸的在換裝F-16的前期訓練時意外身亡，年僅30歲，在他犠牲滿一周年之際，奧列什丘克特別請到他的母親前來部署F-16的空軍基地，以告慰「果汁」的在天之靈。

烏克蘭飛行員安德烈「果汁」皮爾希科夫，就是「基輔戰鬼」傳說最主要的一位。(圖/烏克蘭空軍)

然而，影片中有一段，就在奧列什丘克俯下身擁抱已故飛行員的母親時，他背後出現了外型獨特的建築物，這就成為尋找烏克蘭F-16所在基地的線索。

在嘗試鑑別這些建築物之前，縮小烏克蘭空軍基地的範圍很重要。目前，烏克蘭有 20 個活躍的空軍基地，但考慮到 F-16 的航程（860 公里），位於更東部（如利沃夫）的基地不太可能被考慮。此外，由於俄羅斯遠程無人機的威脅，基地也必須遠離常規轟炸地點和黑海海岸，才有足夠的時間起飛攔截。

烏克蘭空軍司令奧列什丘克背後的建築物，透露F-16可能的所在位置 。(圖/Oleshchuk)

如此此分析將潛在基地限制為三個：文尼察(Vinnitsia)、斯達科斯坦尼夫(Starokostiantyniv )、伊凡-法蘭科夫 (Ivano-Frankivsk)。然而，文尼察是烏克蘭空軍總部，風險太大，所以F-16部署在那裡的機率也不高。所以，現在就是二選一了。

Then, during the farewell ceremony for "Juice", PS commander Mykola Oleschuk promised Andrii's mother, Lilia Oleksandrivna, that when the F-16 appeared in Ukraine, he would at least let her sit in the fighter's cockpit. That fighter pic.twitter.com/2RfQJyxs0j — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) August 25, 2024

再利用谷歌地圖與地貌比對，斯達科斯坦尼夫基地的附近主要是鄉村，很少有高層建築。所以人們猜測，這段影片可能是在伊凡-法蘭科夫

而且，從谷歌地圖上查看，伊凡-法蘭科夫空軍基地以北，確實有一群最近建造的高樓，其大小和高度與影片中看到的相符。

報導認為，烏克蘭的F-16部署於伊凡-法蘭科夫。(圖/Google Map)

早先，有人擔心這些F-16可能藏於鄰國，比如羅馬尼亞或波蘭的北約基地。影片也否定了此假設，F-16確實就在烏克蘭境內。這可能是一起「總司令不慎洩密」的事件，網路分析師說的如此詳細可能會造成烏克蘭的麻煩，但是即使網友不說，俄羅斯早晚也會看出來。至於伊凡-法蘭科夫空軍基地是否會遭到各種攻擊，這就留待後續發展。