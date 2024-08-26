民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波後，再爆妻子陳佩琪看上億豪宅、⽤4300萬元購⼊台北市商辦，甚至還有不少「前幕僚」上節目爆料。對此，前立委郭正亮26日就表示，「柯文哲分手的時候，就講的讓你沒有台階、沒有尊嚴可言」，郭更提到，「柯文哲怎麼沒想過這一天，你資深的幹部離開你，跑到敵人那邊不是對你很傷？這就是沒有把人家看在眼裡」，引發討論。

郭正亮26日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我就算離開民進黨，也有很多朋友，我會批評賴清德，也不會搞到他要跟我拚死拚活，這就是柯文哲跟人家相處的問題」，郭正亮指出，「柯文哲分手的時候，就講的讓你沒有台階、沒有尊嚴可言，而且講的就是你是一個廢物、渣男、渣女之類的，這是做人的問題，搞政治的領導人，要留點餘地給人家」。

郭正亮坦言，「離開你的人是跟你在一起最久的人，就是知道你更多的秘密，那不就對你更傷嗎？所以為什麼這一次這些人都傾巢而出去上綠營節目，他們講的話可信度就比較高，因為人家是真的很熟」，郭正亮最後也說，「柯文哲你當老闆的人，怎麼沒想過這一天，你資深的幹部離開你，跑到敵人那邊不是對你很傷？這就是沒有把人家看在眼裡」。