8月初的股災仍令不少投資人餘悸猶存。有著「華爾街神算子」稱號的投資機構Fundstrat研究主管Tom Lee坦言，市場經歷的3天恐慌行情「令人心痛」。不過他依然對美股持樂觀看法，更看好科技股，認為在AI題材，特別是AI晶片巨頭輝達的帶動下，科技股可望從美國聯準會（Fed）的降息中獲益。

Tom Lee是去年華爾街為數不多的多頭之一。他曾在2022年年底預估標普500指數將在2023年飆升20%以上至4750點。該指數最終在2023年出人意料大漲，收在4769.83點，與Tom Lee預估的數值相當接近。

Tom Lee表示，就業報告公布後，許多人都認為美國正在衰退，但他的研究團隊把8月初的股災視為一種「經濟成長恐慌」，因為他們並不認為美國正在進入衰退。

Tom Lee指出，由於日圓走勢，人們認為存在系統性風險，但是從那時候以來市場卻展現出很大的韌性，「迅速回升的現實表明了市場有多麼強勁」。

隨著美國勞工部上周大幅下修就業數據，反映出勞動力市場放緩，Tom Lee認為，這給了Fed更多彈藥來啟動降息周期，將為經濟與市場注入活力，特別是周期性股票與小盤股。

「科技股處於有利地位」，Tom Lee補充說，AI與AI晶片巨頭輝達應該更能強化這一點。