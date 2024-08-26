巴黎奧運由國手孫振帶動台灣關注霹靂舞，由新光金控子公司新光人壽主辦的「新光盃熱門街舞大賽」，更是已經有連續舉辦21年歷史的老牌賽事，25日進行總決賽，產生各組冠軍。

作為國內首家也是唯一長期獨資舉辦熱門街舞比賽的私人企業，新光人壽早在20年前就堅持提供大眾一個切磋舞技的正式舞台，多年來新光盃一路創新，例如2017年起於國內首創國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，幫助台灣舞者勇敢躍上國際舞台，並引進外籍師資擔任評審，將國際視野引進台灣，獲得今年新光盃排舞Unlimited組冠軍VHZ表示：「感謝新光盃提供這個舞台，讓舞者能發表自己的作品。」今年起VHZ將陸續在美國、菲律賓、韓國等地比賽及演出，期望接下來舞團能在國際大放異彩，把獨特的舞風與台北精神帶到世界各地。

新光盃另一個焦點是2021年起即新增霹靂舞項目，在決賽首度於國內引進奧運認證機制評判，今年霹靂舞公開組由YOGA奪冠，霹靂舞女子組冠軍為Sophia。

Sophia過去兩屆曾參加霹靂舞公開組賽事和其他舞者較勁，本屆再度參賽並在決賽帶傷上陣，她表示不滿意自己的表現，新光盃賽事結束後將持續投入訓練，目標瞄準成為2026年名古屋亞運中華代表隊選手。

YOGA曾是本賽事初賽評審，連續參加兩年霹靂舞公開組，笑稱自己運氣好而奪冠，他表示：「霹靂舞舞者逐漸朝國際邁進，除了今年成為巴黎奧運正式比賽項目，也期望未來霹靂舞能成為全民運動的項目之一。」

今年新光盃總決賽延續奧運霹靂舞熱潮，進行Unlimited、U18及U15組，冠軍可分別獲得10萬元、8萬元及5萬元獎金，總獎金超過133萬元，為了讓無法到場的粉絲也能感受現場超嗨氣氛，除了「新光人壽互動網」FB粉絲團隨賽事同步開放線上直播，也與愛爾達電視合作進行電視轉播。

2024新光盃熱門街舞大賽霹靂舞女子組冠軍Sophia將持續投入訓練，目標成為2026年名古屋亞運中華代表隊選手。（新光人壽提供）

2024新光盃熱門街舞大賽霹靂舞公開組及網路人氣獎由舞者YOGA奪冠。（新光人壽提供）