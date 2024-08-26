全國第一面古董機車牌也揭開神秘面紗，車牌號碼KUM0001，象徵著這台機車的不凡身份。（翻攝臉書社團／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

今年5月，士林監理所正式標售代表「天字第一號」的KUA-0001古董汽車牌，最終順利標出。（翻攝mobile01）

交通部自2023年開放汽機車申請古董車牌後，國內掀起了一波收藏熱潮。今年5月，全台首張古董汽車車牌成功申請後，時隔近三個月，首面古董機車車牌也正式誕生，讓這輛擁有48年歷史的機車成為焦點。

根據交通部去年6月發布的《道路交通管理處罰條例》第15條修正條文，只要車齡超過35年的左駕小客車或二輪機車，並能提供車輛製造廠或其代理商出具的古董車證明文件，且車輛內裝、外觀、底盤、引擎、變速箱、煞車等主要結構與出廠時相符，符合這些條件者，即可申請古董車專用車牌。然而，過程中須逐車進行嚴格的安全審驗，使得這塊咖啡色底的古董車牌更顯珍貴。

今年5月，士林監理所正式標售代表「天字第一號」的KUA-0001古董汽車牌，最終順利標出。如今，全國第一面古董機車牌也揭開神秘面紗，車牌號碼KUM0001，象徵著這台機車的不凡身份。

然而，古董車專用車牌並非隨意可用，領牌後的車輛僅能在假日上路，若需參加車輛展示、定期檢驗或其他活動，必須事先取得公路監理機關的許可，並且行駛範圍僅限於車籍所在地，更不得行駛於高速公路及快速道路，除非事先獲得主管機關批准。

根據《華視新聞》報導，這輛48歲的機車由車行老闆陳麒夫經過半年努力，終於成功申請到全台首張古董機車牌。陳麒夫表示，儘管申請過程繁瑣，但能獲得這塊咖啡色車牌，對於收藏愛好者來說，其價值遠超過實用性。台北市區監理所車輛管理科科長林崇宇則指出，由於古董機車的認定標準嚴格，目前全國僅有一台古董機車和一台古董汽車成功領牌。即便如此，這張古董車牌的誕生，無疑將引發更多車主爭相申請，成為市場上一大亮點。