經濟部中企署指出，政府為鼓勵台灣新創接軌國際，特別推動青年創業融入社會住宅中，打造社會新典範，行政院於2018年將林口世大運選手村其中3棟（A6、A7、B5）交由經濟部中小企業處規劃為林口新創園國際新創聚落，提供新創企業、新創企業員工、加速器等新創發展單位做為辦公及實驗之工作場域使用。

中企署表示，目前林口國際新創聚落以AI、物聯網、智慧醫療等為主要發展領域，並依據促進民間參與公共建設法，引進民間資源，A7棟由邑瀚公司經營、A6及B5棟由資聯公司經營。

林口新創園提供辦公室310間、共同工作空間106席，為吸引國內外新創業者落腳，並設有提供創業者住宿之創業式工作宅等142間住宿空間，A7棟30坪租金含管理費每月2萬7,200元，B5棟32坪租金含管理費每月3萬6,960元，並對進駐企業提供財務、法律、市場媒合等輔導，截至今年7月底共429家業者進駐，進駐率為80％；自2018年迄今累計輔導1,516家次廠商，並吸引來自美、英、法、德、日等約20國共52家國際團隊進駐，促成衍生投資金額達219.3億元。

中企署說，林口新創園將持續協助新創企業對接各項產業及國際資源，積極拓展國內外市場商機，以為國家經濟發展注入新創能量。