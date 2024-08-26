北京「鼎泰豐」今（26日）宣布關閉華北地區14家分店，主因是營業執照到期，並未獲得股東一致同意續展。台灣鼎泰豐對此聲明，目前中國大陸共14家分店將陸續於今年10月31日前結束營業，鼎泰豐總務總部已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。

鼎泰豐聲明表示，在中國大陸北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恒泰豐餐飲有限公司經營，今因北京恒泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故鼎泰豐提前終止品牌授權。

聲明也提到，中國大陸其他城市分店（上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳）精研管理不受影響，維持正常營運，感謝顧客長久以來的支持，鼎泰豐將持續致力於優質餐飲體驗，以期將來有機會再次於華北地區提供服務。

據悉，北京恒泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤26日受訪表示，目前北京鼎泰豐有三大要務，第一是與業主方（房東）溝通，進行解約撤店；第二是員工的資遣，包括餐廳、後勤、工廠等員工在內總數約800人，其中23位為台籍員工，將陸續資遣或安排轉職；第三是妥善處理儲值卡會員。據悉，鼎泰豐與商場的租約尚未到期，還需進行額外賠償，再加資遣費用恐怕須支出近6000萬人民幣（約新台幣2.6億元）。