澳洲媒體披露，索羅門群島本周將推動取消台灣在太平洋島國論壇（PIF）的觀察員地位。外交部今天表示，對特定國家基於一己之私，試圖分化太平洋地區的團結深表遺憾，外交部並感謝我太平洋友邦及理念相近國家對我國持續參與PIF的支持。

《澳洲人報》（The Australian）引述一名太平洋國家的資深外交官指出，索羅門正代表北京阻止台灣參加2025年於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的太平洋島國論壇（PIF）。

對此，外交部副發言人蕭光偉表示，我國自1993年起持續以「臺灣／中華民國（Taiwan／ Republic of China）」名稱及「發展夥伴（Development Partner）」身分參與PIF相關機制與活動，歷年透過PIF多邊機制推動「區域發展援助」及「臺灣／中華民國-PIF獎學金」等計畫，嘉惠我太平洋友邦及其他與我無邦交關係等太平洋島國，包括索羅門群島等在內，成果有目共睹。

他說，我國參與太平洋事務向來秉持與PIF各會員國一致的「太平洋之道」（The Pacific Way）多元及包容精神，與理念相近國家共同促進區域發展與繁榮，貢獻不容抹滅，對特定國家基於一己之私，試圖分化太平洋地區的團結深表遺憾，並感謝我太平洋友邦及理念相近國家對我國持續參與PIF的支持。

蕭光偉強調，台灣與PIF所有成員國共享南島民族文化、民主、自由、法治及人權價值，未來我國將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家的合作，在氣候變遷、環境保護、海洋保育、糧食安全、潔淨能源、人才培訓及醫衛合作等領域，共同為太平洋地區的和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。