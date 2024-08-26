民進黨政府推動《強化全民國防兵力結構調整方案》，今年起恢復1年義務役，最快9月起就要陸續隨部隊接受13週「基地訓練」。但率領這些役男的4位步兵營領導幹部，日前具名共同向立法院遞出書面說明，集體陳情痛陳部隊短少裝備，無法達到進訓標準，驚動國防部與國安單位。PTT鄉民提到，20幾年前為求順利下連長，每逢裝檢都求爺爺拜奶奶的請同學南北借裝備，現在變成營長跳出來體制外喊缺裝備，事情真的大條。

根據《聯合新聞網》報導，負責接訓義務役的陸軍步兵新訓旅陸續於去年復編，呈現基層幹部不足現象，中少尉與上士班長最缺。勉強完成今年第一批3500名義務役男入伍訓練後，目前大多分發陸軍步兵旅，現正實施駐地與專精訓練，合計15週，9月起將陸續實施關鍵13週「基地訓練」。

據了解，今年底準備陸續下基地4個步兵營級單位，因營上裝備、領導幹部不足，部隊戰訓難以運作，若進入基地勢必無法通過鑑測。4位步兵營長在軍中四處陳請上級支援解決無果下，領導幹部無奈於月前聯名集體向某位資深國防立委陳情，痛陳部隊裝備現況根本無法執行基地訓練。

領導幹部們反映，部隊連營普遍缺乏構連、指揮部隊使用的通信機，兵員機動的中型戰術輪車、防災用的消防車等裝備。而這些裝備缺裝，無法通過基地裁判官的裝備檢查，達不到進訓基地條件。且這四個步兵營，部隊結構多為義役士兵，是復徵1年期義務役男首批下基地的單位，成敗在兵力調整政策上具備指標性，但經協調反映後，軍團卻無法及時解決問題，幹部被迫採制度外管道反映協調。

據證實，資深國防立委國會辦公室日前曾召開協調會，找來陸軍高司試圖了解如何協助解決問題。軍方簡單回覆稱，陸軍司令鍾樹明十分重視此事，已要求戰訓處編組聯合輔導組至單位了解實際問題，並每週召開管制會議協助解決。立委明確建議，可協助南北測考中心各建置一套步兵營下基地所需裝備，讓進訓單位可以借用。提醒不要再讓領導幹部陷無米之炊窘境，甚至因此讓官兵申訴不斷，產生政治效應。

PTT鄉民表示「立委這個提案很省錢耶，大家輪流使用一套裝備，保養、維護的消費都可以省很多。以前聽笑話"一顆子彈兩把槍，三個士兵四個士，五個軍官一堆星"，原來是預言笑死」、「當過兵的都知道，缺裝備不是下部隊才發生。20幾年前本肥當連長的幾個同梯，每逢裝檢都求爺爺拜奶奶的請同學借裝備，從北調到南、從南運到北，只求順利下連長，現在變成營長用體制外的聲音跳出來喊缺裝備，事情真的大條啊！」

對陸軍步兵營下基地裝備不足，國防部表示，將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保步兵旅基訓任務順遂；裝備補充屬建案項目納入五年兵力整建計畫，所需預算採分年編列支應、分階段獲得。為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥。