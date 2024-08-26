元祖前少奶安晨妤在離婚後再次成為社會焦點，這次是因捲入一樁不倫戀而被正宮提告。台北地院日前作出判決，認定她與傅姓已婚醫師共同侵害配偶權，需賠償30萬元，這一案件引發社會關注。

今年年初，安晨妤被爆出與傅姓醫師發展不倫關係，當時她堅稱並未介入他人婚姻，然而正宮張書維卻不甘示弱，提起訴訟，指控安晨妤明知對方有妻有子，仍與傅男頻繁約會、通話，甚至給予傅男60天期限要求離婚，進一步破壞了她的家庭。

根據判決書，傅男在去年8月不顧與正宮同住，於家中肆無忌憚地與安晨妤通話，甚至開擴音表白，稱「可以馬上離婚、深愛安晨妤」，這些言行顯然已超出正常男女交往界限，侵害了配偶權。法院因此判決傅男與安晨妤連帶賠償正宮30萬元，並指出全案可上訴。

在此案中，原告張書維詳述，自己與傅姓醫師於2004年結婚，婚後育有兩名未成年子女，夫妻間感情本來和睦。然後，隨著安晨妤的出現，家庭生活逐漸受到侵擾。張書維表示，傅男曾多次要求她離婚，甚至在她赴美期間，頻繁與安晨妤聯繫，並要求她搬離住所。這些舉動讓她身心受創，最終決定提起訴訟。

此外，正宮在法庭上提供了多項證據，顯示傅男與安晨妤之間的曖昧對話，以及他們共同規劃未來的生活。法院認定，安晨妤明知傅男已婚，仍積極介入，並與傅男共同破壞原告的婚姻與家庭，這種行為已超越一般社會容忍的範圍，構成對配偶權的侵害。

針對判決結果，安晨妤尚未公開回應，而正宮張書維則發出聲明表示，這場官司並非為了金錢，而是為了捍衛家庭尊嚴，希望社會能重視配偶權的保護，全案仍有可能在未來的訴訟中出現新的變化。