大陸女星楊冪出道至今累積許多經典影視作品，一向都是收視及票房保證的她，還因此獲得「流量女王」美名，一舉一動備受關注。不過2024年她似乎星運不佳，演出的影視劇票房收視滑鐵盧，接連被網友吐槽。近日楊冪被捕捉到低調現身好友周深的演唱會，私下「無P圖」樸素模樣流出，掀起熱議。

24日楊冪被網友捕捉到悄悄現身周深演唱會，流出畫面中可見，不同於平時拍戲、出席活動時的女明星精緻造型，當天她沒有特別妝髮，僅隨意紮起馬尾，身穿黑色系細肩帶短版小背心，戴上黑色鴨舌帽，臉上畫著日常淡妝、口紅提亮氣色，手裡拿著應援扇及螢光棒，打扮休閒低調現身台下觀眾席。

楊冪低調現身周深演唱會力挺，樸素生圖模樣瘋傳。（圖／翻攝自微博）

當現場觀眾發現身邊「神秘帽子女」竟是野生楊冪時，紛紛拿起手機拍下畫面，真實零修圖照流傳至微博掀起討論，許多網友留言「小方臉大美女！」、「真的一直都是小方臉，其實工作室真的沒必要每次都把圖搞成尖下巴」、「原來沒P原型是這樣」、「從小到大都是這個臉型」。

楊冪與周深一來一往隔空互動，掀起當晚演唱會高潮，她對周深大叫「少管我」，周深也神回應她的魔性廣告詞「你沒事兒吧」，原來《少管我》是周深的新專輯及歌曲名稱，楊冪此舉根本巧妙再次為好友打歌宣傳，引發現場爆笑，最後她還開金口唱了幾句經典歌曲〈愛的供養〉，讓本場觀眾直呼，「一張門票滿足兩個願望」。