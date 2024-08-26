雖然持續有來自大陸的網紅在靖國神社以反日標語或其他激烈方式煽動中國網民的反日情緒，但從旅遊數據觀察，這些行為顯然沒有影響到大陸遊客前往日本旅遊的興緻。據日本國家旅遊局最近公佈的數據顯示，7月份到訪外國遊客創下單月歷史新高，其中以來自中國的遊客居冠，達77萬6500人，這也是新冠疫情解封以來，陸客首次成為訪日遊客最大來源。

據《日經中文網》引述日本國家旅遊局數據報導，7月份訪日遊客人數達到329萬2500人，創下了單月歷史新高。外國遊客大增與學校放暑假等因素有密切關係，目前訪日外國遊客已連續5個月超過300萬人，加上日元貶值等因素推動，訪日遊客的消費額也在增加。

報導說，按國家和地區來看，來自中國大陸的人數最多，這是自2022年10月日本在疫情後放寬口岸管理以來首次。按國家和地區來看，香港和墨西哥也創出單月的歷史新高。南韓、台灣和美國等19個國家和地區也創出了7月份的最高。

隨著遊客人數的增加，訪日遊客的消費對日本經濟的貢獻也在提高。據日本觀光廳統計，1～6月的消費額為3.907兆日元（約合台幣8100億元），這個金額已超過半導體等電子零部件的出口總額。

日本與中國的關係近幾年來政治關係持續惡化，多年前曾爆發大陸社會大規模反日風潮，近幾年則持續有各種反日事件發生。去年以來，大陸社會以日本排放核污水為由，多次發生民間的反日事件，尤以今年6月一名中國網紅前往日本靖國神社噴漆塗污風波最受矚目。不料到8月15日又有一名年輕中國男子攜帶反日標語進入靖國神社，並粗暴地對圍觀群眾惡言相向，最後被日本警員驅離現場。

這兩次事件的影片也在X上廣為流傳，都快速地引來數百萬的點閱量，同時有大量日本網民留言指責表達不滿，也有許多中文用戶指責這類行為是「強化中國人負面形象」。