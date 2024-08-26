兆豐銀表示，其上半年交易收益年減18％，主因為台股加權指數在2024年6月底比2023年底漲幅約28.45％，但是由於轉投資未上市公司的評價利益減少，以至於股票跟基金的操作收益較去年同期減少20.11億元；此外，美元在流動性資金平均量比上年同期減少，也影響了FxSwap的操作部位，FxSwap操作收益為65.29億元，比去年同期是減少8.19億元。兆豐金預估今年交易收益將呈現年減，FxSwap方面，由於聯準會可能降息，而臺灣的央行降息機率不高、甚至可能進一步緊縮貨幣政策，台美利差縮減可能將影響今年的交易收益的表現。

另外，兆豐金總經理蕭玉美指出，如果今年底Fed降息1碼之內，對NIM影響不大，但美元存放比仍低迷，若降息致美元放款利率下降，美元放款有望升溫，收益上升會較顯著，美元資金成本也會受到改善。

房市方面，兆豐銀表示，預期下半年消費動能會持續攀升，而市場對於美國聯準會可能降息的預期升溫，因此投資人傾向提前佈局股票與債券市場、帶動了個人理財和資金的周轉需求，但是，央行6月祭出了第六次的信用轉資措施，且政府新青安政策也提出了各種精進策略，兆豐銀認為，可能會抑制投資客的信心，或者是投資客的購屋意願，所以兆豐銀預期下半年的房市還是回歸基本的供需面來主導。

兆豐銀指出，下半年房貸策略仍將聚焦在首購和自住，也會爭取優質的土建融案、整批分戶房貸業務，另外，也會透過分行和線上管道來擴大進件的規模與來源。