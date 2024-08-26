不過財報公布後，拼多多美股盤前股價大跌，截至26日20點30分，拼多多盤前股價跌17.71％，報115.1美元。

財報顯示，拼多多第二季佣金收入較上年同期大增2.3倍，推動營收年增86％，即將突破千億元大關。拼多多表示，由於電商行業的競爭日益加劇，公司將犧牲部分利潤以換取長期的健康增長，未來一年將減免優質商家100億元手續費。

數據顯示，拼多多第二季營收970.6億元（約合113.4億美元），和第一季營收相比，增速放緩至11.8％。

另外，營業利潤為325.6億元，年增156％。歸屬於普通股東的淨利潤為320.1億元（約合4.4億美元），年增144％。

現金流方面，第二季經營活動產生的現金淨額為437.9億元，較2023年同期的233.96億元增長87.2％。

拼多多控股財務副總裁劉軍表示，第二季的收入增速較第一季放緩，展望未來，由於競爭加劇和外部挑戰，收入增長不可避免地將面臨壓力。他坦言，拼多多會繼續大力投資，盈利能力也可能受到影響。