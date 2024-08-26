女星賈永婕2002年嫁給德杰建設少東王兆杰（George），婚後育有2女1子。近年熱衷公益，疫情期間號召好友捐物資，被封為「抗疫女戰神」。近日更爆出她將接下台北101董事長職位，消息一出令外界震驚。如今50歲賈永婕「素顏照」被翻出，引發討論。
賈永婕9月3日將接下台北101董事長職位，日前她也在IG上曬出和101的合照，寫下「人生下半場預備備...迎接新的挑戰」將成為101首位「明星董座」。此外，先前在奧運期間她曾曬出自拍照為台灣選手加油。她頭戴棒球帽，大方曬出素顏照片，和螢幕形象，精緻外表有很大的不同，展現滿滿親和力。
照片中，賈永婕氣色紅潤、皮膚緊緻，非常凍齡。網友紛紛朝聖留言：「董事長好」、「好有愛又暖心美女」、「你也是台灣之光」、「眞的暖心美女，金牌來了」。
而賈永婕接任101董事長職位，意外掀起不少討論，有網友跑到賈永婕IG留言酸：「這國家扯爆，藝人任職國家級建築董座，請問按照什麼標準？」但也有不少網友在Threads發表看法，有支持者表示：「罵賈永婕不夠格的人，讓我好疑惑喔」、「很敬佩她，也祝福她，到底哪來那麼多酸葡萄啦」、「賈永婕！讓人敬佩的地方在於她能把『名媛』這個頭銜獲得的人脈、資源用於貢獻社會！」
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