池上鄉內共有11面「書法路牌」，其中新生路路牌內容難辨，不少網友誤認為「寨生路」。（蕭嘉蕙攝）

台東縣池上鄉公所獨步全台，設置「書法路牌」，由於辨識不易，恐致交通事故，網路社群掀起撻伐聲浪，狠批「八成是給鬼看的」、「因地字疑」、「賣弄墨水」；對此，鄉公所今（26）日坦承執行法規疏失，已發文函釋主管機關釐清道路交通標誌標線設置規則，還用路人安全。

2016年尼伯特風災造成池上鄉內多處路牌損毀，規畫重新製作之時，時任鄉長發揮巧思結合書法藝術，力邀11名書法家揮毫題字，筆墨風格各有千秋，展現藝文米鄉氣息，如今一番美意變調，實用性、識別性及合法性飽受質疑。

臉書粉絲專頁「理觀點Leo's Blog」以「路牌不是塗鴉板，池上不要再胡搞」為題發文，指出交通標誌視覺須一致性，使用路者一眼看懂，但書法家手寫字各異，當在車輛快速移動時的引擎或路面導致的震動模糊視線，或是在其他情況下導致視線不佳時，易分神導致交通事故。

「理觀點Leo's Blog」也提到，書法不適用於以金屬為底版且帶有反光塗層，經車燈照射會產生眩光的路牌之上。

此外，依道路交通標誌標線號誌設置規則第15條「標誌之文字，橫寫者一律由左至右書寫，直寫者由上至下，由右至左書寫，並依國字方體為準」，池上鄉「書法路牌」所用字體有違規定之虞。

各界抨擊如排山倒海而來，鄉公所公開敘明並致歉，融入在地書法藝術家參與公共設計，原是立意良善，但在執行法規上忽略了清楚辨識與易讀性之通則，目前已正式發文函釋主管機關釐清相關之規定，作為公所未來修正準則。