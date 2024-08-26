第六屆台日海洋事務合作對話會議26日在圓山大飯店登場，台灣日本交流協會會長蘇嘉全表示，深信台日雙方以互惠互信的精神充分溝通，任何懸而未決的課題必定都能取得雙贏的解決方案；大橋光夫則肯定雙方堅定互信與友誼，是區域和平跟穩定的基礎。

台灣漁船近期頻頻因撈過界遭日方拘押，也使此次台日海洋事務合作對話會議深受矚目，包括海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院、外交部等單位都派員與會。

蘇嘉全致詞時表示，台日同為海洋國家，海洋事務的緊密合作，為兩國帶來和平、穩定與繁榮。台日海洋事務對話機制自2016年成立以來，雙方已簽署「海洋廢棄物應處合作」、「海難搜救」、「海洋科學研究」及「走私及非法入出國應處」4項合作備忘錄，為台日海洋合作交流奠定堅實基礎。

本屆會議討論議題包括「海上安全合作」、「海洋環境合作」、「核能安全合作」、「漁業合作」及「海洋科學合作」，他期盼透過雙方誠懇務實的對話，讓這些議題都能夠獲得共識，並逐漸展現成果，為台日雙方在海洋事務層面的合作增添光彩。

今年台日兩國相繼遭遇強震及強颱侵襲並造成嚴重損害，蘇嘉全指出，台日雙方在第一時間都彼此伸出援手，相互扶持，深厚的情誼已成為雙邊關係的典範。只要台日雙方秉持真誠互信，互惠互利及互助的精神，充分溝通對話，他深信，任何懸而未決的課題必定都能取得雙贏的解決方案。

大橋光夫則呼籲，台日應共同致力於解決問題，日台間的海洋合作事務建立在雙方堅定互信與共同努力的基礎上，他期待此次會議透過雙方海洋領域的專業知識和合作經驗，對國際社會作出貢獻。