東豐快速道路「第1標公老坪山隧道段工程」，已於8月19日順利完成開標，有望於下半年開工。（台中市府提供）

台中市東豐快速道路被視為「山城生命救援線」，其中最具挑戰性的「第1標公老坪山隧道段工程」，已於8月19日順利完成開標，並於21日進行採購評選，預計近期完成決標公告並簽約，有望於下半年開工。

建設局長陳大田指出，市府全力推動東勢豐原生活圈快速道路工程，工程分為5個標案，除了第4、5標已完工、第3標施工中及第2標規畫設計中外，連接國道4號豐勢交流道至石岡段的第1標工程，可以說是最具困難挑戰的隧道工程。

東豐快速道路「第1標公老坪山隧道段工程」，已於8月19日順利完成開標，有望於下半年開工。（台中市府提供）

第1標隧道工程目前正進行採購招標作業，鄉親相當關心招商進展，市府今帶來好消息指出，隧道工程近日已由採購評選委員會選出最有利標廠商，將依程序續行決標作業，順利的話，有望於下半年開工。

東豐快速道路是台中市重要道路建設，更被視為「山城生命救援線」，其中第1標隧道段工程規模龐大，全長約2公里，總預算達57.45億元。歷經4次招標，市府建設團隊克服諸多挑戰，成功打破國內重大工程的招標瓶頸。