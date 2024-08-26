行政院長卓榮泰26日首度主持行政院青年諮詢委員會，他說明，教育部設立百億青年海外圓夢基金，鼓勵青年拓展國際視野，並將加強對社會住宅弱勢民眾相關福祉、資源的宣導，積極推動「共生社區」政策。

卓榮泰說，期盼青諮會未來能持續強化會議型態，以及建立青年委員間綿密聯繫的管道，透過更靈活、更有效率、更集中的方式，聚焦青年關注的議題，使會議結論更符合青年需求。

卓榮泰表示，政府透過設立「百億青年海外圓夢基金」，協助青年學子赴海外學習量子電腦、生醫科技、新能源、心理諮商、地緣政治等相關領域的專業知識，同時也藉此機會認識各國優秀的青年夥伴，彼此互相切磋學習、建立情誼，成為台灣軟實力與國際連結的重要力量。

卓榮泰表示，「青年政策白皮書」內容多元廣泛，涉及國家青年政策各個面向發展，具有指引功能，請各部會指派簡任層級以上代表加入工作圈協同作業，使相關決策具有效力，至盼透過跨部會合作，共同擘劃國家青年發展的藍圖。

針對青年委員所提「擴大『年輕族群心理健康支持方案』年齡資格並推動常態性補助心理諮商」一案，卓榮泰表示，考量15歲以下兒童屬義務教育階段，其活動場域以校園為主，請教育部會同衛生福利部針對未滿15歲以下兒童規劃適切的心理健康服務方案，整合學生三級輔導機制，提升兒童青少年心理健康服務的量能，並請留意勿對任何個案造成生活及學習環境上的壓力與負擔。

此外，針對「身心調適假」，卓榮泰也請教育部會同衛生福利部，落實對全國各高級中等學校、地方政府的多元宣導，並關注學校後續執行情形，後續會再詳細評估身心調適假向下延伸至國中小學的可行性。

有關青年委員所提「評估社會住宅作為未來執行『共生社區』政策的基礎據點之一」一案，卓榮泰指出，中央興建社會住宅可比照台北市「青年創新回饋計畫」、台中市「共好社會住宅計畫」及林口世大運選手村社宅的公共藝術計畫等模式，針對各種社會福利的需求來推動「共生社區」政策，以作為社宅居民、周邊社區民眾租借使用的集會空間。

卓榮泰請衛福部與內政部加強對社宅弱勢民眾相關福祉、資源的宣導，讓他們可以彼此互相照顧、協助，以提升服務資源可及性，朝向更美好社區資源共用的方向發展。