今年6月5日，波音星際客機（Boeing CST-100 Starliner）成功將兩名太空人送上國際太空站，但回程時星際客機檢測出現問題，NASA評估無法回航，只能將任務延期至明年2月，由馬斯克和旗下SpaceX飛龍號（Dragon）幫忙載回。然而，接著又面臨太空裝不相容的問題，整件事一波三折。有粉專持續關心事件後續，對此一發展傻眼直酸，聽美國太空總署跟波音說「是有任務而延長停留」聽了快80天，最後還是承認故障修不好。

根據《公視新聞網》報導，NASA表示，技術問題使星際飛機無法如期安全地將2名太空人送回地球，因此決定讓它以無人模式返回地球。NASA決定讓2名太空人待到明年2月，搭乘SpaceX的「飛龍」太空船返回地球，這也讓他們的太空任務從8天變成8個月。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）強調，「決定讓魏勒摩爾與威廉斯留在國際太空站，並將波音星際飛機在空艙的情況下返航，這是我們對安全許諾所下的決定，也是我們專注的目標。」但這也顯示了對波音飛機的安全性已經失去信心。

波音與馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX都曾獲得NASA的上億美元合約，提供商業太空飛行服務，波音的合約價值42億美元，SpaceX的合約則為26億美元。不過波音研發的星際飛機，因為時程延誤與供應鏈價格上漲，成本超支16億美元，這趟首度嘗試載人任務，還得仰賴競爭對手負責善後，也對波音力求重振聲譽帶來挑戰，SpaceX則已經成功進行9次載人太空飛行。

粉專「觸極者」做圖直酸：聽美國太空總署跟波音說「是有任務而延長停留，不是因為故障而滯留」聽了快80天，「最後還是承認故障修不好XD」

另一粉專「止於智者 2.0」更是直呼：這不禁令人質疑，美國真的曾經有太空人往返月球嗎？

據《紐約郵報》報導，NASA說，這兩名因波音星際客機故障，而滯留在國際太空站的美國太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉絲（Suni Williams），因艙內太空服是星際客機所特製，但是SpaceX飛龍號火箭的艙內太空服也是特製的，因此出現相容性問題。

他們原訂任務是在6月5日出發後，只在太空站待到6月中。但星際客機先前因氦氣漏出和推進器出狀況，無法立即返航。原本B計畫是由SpaceX飛龍號載回，但艙內太空服不相容，恐怕會讓明年2月回程的計畫再拖延。

儘管艙內太空衣非常重要，但美國NASA在電話會議中證實，正在考慮讓魏勒摩爾和威廉絲不穿艙內太空服返回地球，以解決相容性問題。此外，還有一個更安全的方案，就是透過SpaceX的Crew-9任務，將兩套艙內太空服送往國際太空站，同時只派兩名機組員出任務，留下兩個空位，好讓這兩名被困太空人能夠在2025年安全返回地球。