性生活美滿可以增進情侶感情。一位女子近日表示，男友不菸不酒作息正常，也沒有過度DIY，卻常常在兩人辦事時變成「軟香蕉」，讓她感到挫敗又想哭，卻得知男友自己DIY時也會這樣，忍不住上網求助，「請問才20歲而已這正常嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議最好就醫治療。

原PO在Dcard發文指出，她的男友常常在辦事時突然軟掉，原本她覺得挫敗又想哭，不過男友卻安慰說，有時候自己DIY時也會出現同樣的狀況，就算兩人嘗試多次後仍然無法改善，男友似乎也因此不再主動求歡，甚至會反過來拒絕她，讓原PO覺得相當無助，「怎麼辦有救嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「泌尿科醫生說，男生30歲以後每年5到10%退化，你男友20歲就不行，30歲以後妳就當尼姑吧」、「該挫敗想哭的是他吧…」、「戰力與體力肌力是正相關…多多運動，可以改善…」；不少人則建議就醫，「如果連自己DIY會軟掉，建議看醫生解決」、「就醫吧⋯然後作息正常，就會比較好」。

事實上，據本站過去報導，泌尿科醫師黃冠鈞曾指出，有7大前兆可以識別不舉，包括晨勃頻率減少，夜尿、頻尿或是尿不乾淨，勃起角度、長度、粗度變化，勃起硬度和持久度減少，性慾減退，壓力、焦慮、失眠，肥胖與慢性病出現。

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