日本桌球天后福原愛和江宏傑離婚後，近年將事業重心轉往大陸開始直播工作，也越來越敢做自己，嘗試了很多不同的造型，更頻繁透過社群與網友們互動。近日她公開自己新的美甲樣式，卻引發大批網友吐槽。

福原愛昨（25日）在微博曬出新做的美甲造型，寫下：「新美甲，好看不？」，詢問粉絲意見，畫面中可見她放下一頭長髮，身穿紅色上衣，畫著閃亮眼影、口紅精緻妝容，看上去氣色極佳，坐在車子裡自拍，將手放到面前，開心秀出螢光黃的美甲，指尖則用白色氣質點綴。

福原愛曬出新做的螢光黃美甲，卻被多數網友吐槽「難看」。（圖／翻攝自微博）

可惜新造型並未受到多數網友好評，貼文曝光後，掀起網友正反兩極留言：「幹嘛要黃色」、「很黃很暴力」、「不怎麼好看」、「說實話不好看」、「黃色感覺很怪」，不過也有網友認為，不必太在意別人眼光，自己喜歡就好。

據悉，福原愛離婚後，日子過得相當充實，除了桌球外她也積極嘗試不同運動，先前曝光自己認真練習的模樣，發文透露最近找到新的興趣，「網球真的是門很棒的運動！找機會認真學習一下」，曬出多張在球場上賣力揮動球拍，專注練習的照片，還哀號打到腿軟了，一度累到「原地躺平」在網球場上。