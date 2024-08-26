經發局說，市30市場用地為北屯區崇德段336地號，目前為上景興市場所在地（河北路三段111號），占地7,864.72平方公尺，開發強度為建蔽率50％、容積率為240％，規劃採50年BOT方式招商，預計2024年底公開徵求其它民間申請人。

台中市經發局表示，市30市場用地處於北屯區的核心區域，總人口數已破30萬人，為人口數全國排名第九的行政區，人口增幅更是全台之冠，除開發地較具人口紅利優勢，鄰近捷運綠線文心崇德站與多個商圈，包含崇德及文心商圈，生活機能豐富完善，已有明顯消費人潮。

另近期周邊公共建設及民間投資陸續進場，包含台中巨蛋、漢神洲際商城、太子置地廣場等投資建設，廠商皆看好此周邊區域發展情形，預計引進一現代化零售市場，販售蔬果、魚肉及日常生活用品等，盼提供一個便捷且舒適的購物環境，除可滿足當地居民的日常採買需求，也將吸引更多商機，進一步帶動北屯區商業發展，實現共榮發展目標。

經發局補充，招商說明會訂於29日上午10時於集思台中文心會議中心G2會議室舉行（西屯區文心路二段107號4樓），會中將針對本案的初步規劃內容及招商條件進行簡介，並提供交流討論機會，歡迎各界踴躍報名。

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