國民黨立委賴士葆以「朝野對撞，兩岸對抗」8字註解賴清德總統執政成果。(本報資料照)

賴清德總統27日就職百日，國民黨立委賴士葆以「朝野對撞，兩岸對抗」8字註解執政成果，並評論指出，賴清德以少數總統卻強勢領導的姿態，創了很多不堪紀錄；對照其就職演說，很多政策明顯的悖乎自己的承諾和宣示，未來很難要國人信賴他。

賴士葆在臉書發文指出，賴清德說面對國會三黨不過半，宣稱會致力於行政立法的協調合作，立法院的議事運作，多數尊重少數，少數服從多數。但觀察百日施政的結果，實際的狀況是立法院通過國會改革法案，賴清德不僅不服從，還透過行政院提覆議，覆議不成還提大法官釋憲，還號召青鳥包圍國會抗議，恐嚇在野黨青鳥隨時會飛出來。綠營的側翼、網軍、名嘴不時的在電視上放話，明年2月要發動對在野立委的罷免。姑且不要如賴清德就職演說講的行政立法要避免衝突，要安定和諧，實際上是嚴重的緊張對立。

賴士葆說，選前，賴清德說若當選總統，兩岸發生戰爭的機率最低。然而，賴清德在就職演說發表兩岸互不隸屬，將台獨的理論包裝在新兩國論，造成兩岸關係空前的惡化；就職演說提到希望兩岸以對話取代對抗，交流取代圍堵，根本完全落空，兩岸惡意螺旋不斷升高，連基本的觀光及學位生來台都停擺，更遑論其他交流與對話。

賴士葆表示，賴清德剛上任就成立三個委員會，自任召集人，疊床架屋，侵犯行政權；已經開的兩場氣候變遷和健康台灣對策委員會，只落在陳述意見、發表口號，以能源政策為例，對於死守民進黨黨綱的非核家園沒有任何實質改變。另外，賴清德就職演說提到用人唯才清廉勤政，但檢視最近賴清德三個子弟兵被法辦，都是違背其所揭櫫的用人理念。

賴士葆強調，賴清德未來繼續以意識形態治國，只做民進黨的總統，把在野黨當成敵人，不願意溝通，強勢打壓，對內朝野關係只會更惡化，在新兩國論的框架之下，兩岸關係更是看不到緩和的空間。