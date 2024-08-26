周一（26日）美股早盤主要指數漲跌不一。美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周在傑克森霍爾央行年會上坦言，「政策調整的時機已到來」，給足市場對於9月降息的信心。道瓊工業指數周一早盤大漲逾200點，創下歷史新高。

但由於中東緊張局勢加劇，加上AI霸主輝達將於28日美股盤後公布財報，抑制了Fed即將降息的樂觀情緒。以科技股為主的那斯達克指數早盤下跌逾百點，與台股連動密切的費城半導體指數下挫逾1%。

截至台北時間26日晚間10點30分，道瓊工業指數上漲218.32點（或0.53%），暫報41393.40點；那斯達克指數下跌134.00點（或0.75%），暫報17743.80點；標普500指數下跌4.61點（或0.08%），暫報5630.00點；費城半導體指數下跌89.62點（或1.71%），暫報5139.03點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌逾1%，谷歌母公司Alphabet小跌0.40%，微軟跌0.84%，亞馬遜跌1.18%，臉書母公司Meta跌逾2%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌2.62%，超微大跌3.22%，台積電ADR跌1.54%，聯電ADR跌2.04%。

輝達股價今年已上漲約150%，占據了標普500指數年初至今17%漲幅的約四分之一。

Pepperstone研究主管Chris Weston表示，輝達的財報表現總是超出市場預期，但投資者已經習慣於看到輝達營收超過分析師共識預期20億美元以上，這意味著輝達的營收必須達到或超過300億美元，並且第3季的財測需在330億美元或以上，否則可能會看到「利多出盡」的拋售事件。