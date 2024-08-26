一名重機騎士在撞擊休旅車後，重機瞬間起火，騎士慘遭大火吞噬，當場喪命。（翻攝微博）

大陸內蒙古呼和浩特市日前發生一起駭人車禍，一名重機騎士在撞擊休旅車後，重機瞬間起火，騎士慘遭大火吞噬，當場喪命。根據大陸媒體報導，事發當時，一輛白色福斯Tiguan行駛在最右側車道，準備在路口右轉時，後方一輛高速行駛的重機突然逼近。雖然騎士試圖急煞減速，但車速過快導致失控，隨後撞上福斯車輛並雙雙倒地，重機瞬間爆燃，騎士來不及逃生，被活活燒死在現場。

網友爆料稱，這名騎士並非重機車主，實情更是令人唏噓。原來，這輛重機被車主停放在朋友的店裡，未料竟遭一名20多歲的店員偷騎出門，最終釀成這場無可挽回的悲劇。據悉，涉事重機疑似為價值不菲的杜卡迪V4，市價約二三十萬元人民幣，令不少車迷惋惜不已。

這起事故在網上引發熱議，許多人擔心重機車主可能面臨連帶責任，損失更為慘重。事故再度提醒摩託車車主，務必妥善保管愛車，避免發生類似憾事，免得「賠了夫人又折兵」。