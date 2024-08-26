加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長杜洛夫（Pavel Durov）24日因平台涉縱容詐欺與洗錢等罪在巴黎遭逮捕，拘留時間延長，Telegram聲明回擊，俄政府也動作連連。前立委郭正亮指出，Telegram的保密性超過LINE與Whatsapp，很多秘密小集團都在使用，包括蔡英文選總統的競選團隊。

郭正亮26日在《亮點交鋒》節目唸出網友留言提到：堅定信奉新自由主義、反對俄國的社交媒體創始人，最終在他心嚮往之的「白左」自由世界被捕，真是諷刺！「對啦，這個Durov、就是Telegram的創辦人，他事實上是反俄羅斯的！」郭正亮表示，他的公司現在應該會在英國上市。

「那...他現在在法國被逮捕。這個公司也蠻值錢的！」郭正亮指出，Telegram據了解，它的保密性是超過LINE，也超過Whatsapp，所以很多秘密小集團都在使用，包括以前蔡英文選總統的競選團隊，也是用Telegram。俄羅斯、烏克蘭一大堆團體都是用Telegram。

郭正亮提到，「因為Telegram我也有在用，不過我主要是看。」