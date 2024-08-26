造型師Enzo Lin（林宏忠）過去經常帶著極具個人風格的前衛造型，出現在綜藝節目《康熙來了》，吸引許多觀眾目光，昨（25日）卻傳出過世消息，引發外界震驚。對此，女星Makyio透露將出席告別式，並為好友化妝，送他最後一程。

Enzo驚傳驟逝，親姐難過證實，並曝光弟弟死因「就是單純的癲癇發作走的」，突如其來的消息，也令演藝圈許多好友相當難過，昨日Makiyo接獲Enzo死訊時非常震驚，透過臉書發文，以黑底白字寫下：「Enzo RIP miss you And forever love you」，今日Makiyo情緒稍微平復後，再度發文：「Enzo 當天我會幫你化妝，穿你的衣服到最後一刻也要美美的」，將會出席好友Enzo告別式並幫他化妝穿衣，希望能好好送對方最後一程。

Enzo Lin驚傳猝逝過世，Makiyo發文悼念。（圖／翻攝自Enzo Lin臉書）

Makiyo透露將幫Enzo化妝，送對方最後一程。（圖／翻攝自Makiyo臉書）

今年7月時，Enzo才開心在社群慶祝42歲生日，沒想到如今卻傳出噩耗。據好友透露，Enzo近年來飽受癲癇之苦，發作次數越來越頻繁，過去還曾在馬路上倒下被路人發現，幫忙叫救護車送醫，這次在家中發作被發現時卻已經休克，送醫搶救無效。

據悉，女星羅霈穎2020年8月被發現在工作室兼住處猝逝，享年59歲，當時乾妹妹Makiyo也曾在羅霈穎告別式當天特別為她化妝，對於羅霈穎猝逝，Makiyo曾陷入自責，表示：「如果我早點發簡訊，也許羅姐身體不舒服時，就可以照顧她了！」