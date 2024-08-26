庶民大頭家 20240826整版 ‪@中天電視CtiTv‬

對於NCC前任委員林麗雲、王維菁稱NCC嚴重腐敗，容易為政治及業者服務一事，中視主持人哈遠儀認為，這兩人難道完全沒有責任嗎？前立委鄭麗文痛批，NCC可以廢了，不用花這麼多錢養這些打手錦衣衛、東廠、西廠，毒害台灣民主政治。新黨台北市議員侯漢廷認為，她們若真的良心發現，應該要把NCC過去所有髒兮兮的內幕通通公開！

國家通訊傳播委員會（NCC）前任委員林麗雲、王維菁於7月卸任前，曾發表公開信稱台灣「政媒集團化」成形，24日又再度表示，NCC嚴重腐敗，容易為政治及業者服務，還稱NCC變身首長制，委員不具有決定權。

對此，中視《庶民大頭家》主持人哈遠儀認為，過去林麗雲、王維菁被蘇貞昌欽點擔任NCC委員，不能逃避當年參與關中天新聞台的事實，也比任何人都清楚真相。但是兩人面對外界詢問卻是已讀不回。這次林麗雲、王維菁砲打NCC內部腐敗，但NCC腐敗這兩人難道完全沒有責任、不算是幫兇嗎？

對此，前立委鄭麗文直言，「就是幫兇啊！」不知道他們現在是在做什麼？是周處除三害嗎？還在為過去所犯下的過錯進行贖罪？如果是這樣，應該徹底一點，下個會期就請這兩位到立法院開聽證會，也就是請林麗雲、王維菁到立法院作證，把過去NCC所有罪行，全部講的一清二楚，追究責任到底。

鄭麗文分析，過去有線或無線新聞台掌握資源，所以需要超然獨立的委員會做一定程度的監管，又不讓政治力介入，以保障新聞獨立自由中立。但現在時代不同，已經是網路、5G時代，原本傳統的廣播電視，已經不在享有過去對言論市場獨佔的特殊性。簡單講，就是看電視的人變少了，大家都看網路。但網路沒得管、又不能管，所以已經不需要NCC存在了，NCC沒有存在的理由、也沒有存在的價值。

鄭麗文痛批，過去8年NCC助紂為虐，只有管政治言論而已嗎？並不只如此，還很惡劣的扶植另外不同的業者，和綠媒沆瀣一氣，這就是她們兩人說的、大家都知道。

鄭麗文砲轟，這些人靠電視台賺錢嗎？不是，而是靠電視台當打手、靠電視台幫當權者擦脂抹粉、靠電視台幫當權者說謊、幫當權者誣陷異議人士，然後和當權者勾結炒地皮賺大錢。最骯髒、最齷齪的民主毒瘤，台灣這2、30年就是被綠媒害到台灣民主不成人樣！

鄭麗文質疑，林麗雲、王維菁就是在講這件事情，也就是剛剛說的，扭曲的媒體和當權者勾結，還有黑白兩道勢力，再幫所有選民洗腦，民進黨支持者永遠被情緒勒索。就是靠這群沒有良知的媒體，什麼都敢吃、什麼都敢做，髒死了，很多人長期以來都不敢講。

鄭麗文強調，NCC可以廢了，也不用花這麼多錢養這些打手錦衣衛、東廠、西廠，毒害台灣民主政治。

新黨台北市議員侯漢廷表示，這兩人乍看之下好像幡然醒悟、浪子回頭，但實際上真是如此嗎？他們只不過在抱怨NCC太過首長制，聽不下她們的意見。到底是良心發現？還只是抱怨自己不受重視？

侯漢廷質疑，她們在任的時候，不就是政媒共棲的幫兇？不就是腐敗集團的共犯？當初追殺中天，她們兩位也投贊成票。面對綠營節目，NCC只有發函指導更正；非綠營節目稍微講錯就開罰，動輒罰幾十萬、關台、撤照，這兩位不全部都同意嗎？有跳出來反對嗎？有發表不同意見嗎？好像都沒有。

侯漢廷稱，現在跳出來說良心發現，好像太晚了。若真的良心發現，大家也不認為她們有所省悟。應該要把NCC過去所有髒兮兮的內幕通通公開。如果通通沒講，就只憑一句「腐化」，綠營也不見得信任！