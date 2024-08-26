期交所內商品也呈現小漲小跌態勢，小臺指期上漲25點、微臺指上漲26點、電子期下跌0.2點、小電子期上漲1.8點、半導體30期貨小漲5點；台積電ADR開盤走弱，然台積電期貨夜盤則是逆勢小漲2元，報953元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則全數上漲，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別上漲205點、15點、3點、19.5點，英國富時100期貨也小漲14點，報8,365點。

而地緣政治風險再度升溫，商品期貨也順勢走強，黃金US期上漲7.2點、台幣黃金期上漲22.5點、布蘭特原油期貨則是上漲60點。

永豐期貨表示，26日指數尾盤險些翻黑，所幸金融股撐盤，終場指數小漲作收，留意後續金融類股走勢。在9月的利率決策會議前，左右降息碼數的重點數據為下周即將公布的JOLTs職位空缺與非農數據，因此該數據公布前夕，市場觀望氣氛會較為濃厚。