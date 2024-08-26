今年下半年，包括聯聚、寶璽、寶輝、國泰等指標建商，在七期均有預售新案推出；其中，「寶璽天讚」將是七期睽違五年以上、再度出現均值百坪的大坪數豪宅預售案，備受寶璽粉絲及高資產族群的關注。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，台商回流不動產禁令即將解除，中台灣產業蓬勃發展，連帶商辦市場大熱，頻創新高價，新案量能也很充足；而高資產族群對於室內空間的大小、生活尺度的舒適性都有一定要求，尤其社區住戶的均值性，也是優先考慮的重點。

陳炳辰說，觀察全台目前均質百坪以上的頂級豪宅產品，皆以成屋銷售為主力，預售新案市場明顯出現斷層，以七期豪宅成屋市場來說，目前以「聯聚瑞和大廈」、「寶璽天睿」、「寶輝秋紅谷」三大豪宅成屋最受矚目，也持續傳出成交案，但若推出超大坪數豪宅預售新案，勢必吸引金字塔頂端客層的目光。

中台灣豪宅預售市場目前已確定進場、均質百坪以上的預售新案，僅有七期新市政中心的「寶璽天讚」。該案將聘請曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等日本地標的國際設計團隊、日本第一大NIKKEN SEKKEI操刀設計，基地正對七期別墅群第一排，擁有無限棟距視野，將是新市政中心內唯一面南超大棟距個案。

該案產品規劃100至130坪，總銷120億元。而寶璽建設多年來推案量少質精，不斷為台中建築美學拓展國際視野，被業界公認為豪宅鼻祖，一舉一動備受關注，「寶璽天讚」尚未正式推出也已獲市場熱烈討論。

觀察七期市政核心推案，仍以中小坪數為主流，如位於市政北二路、河南路口的「寶輝101 theater south 」，主力坪數50、70坪，最高成交單價達99.3萬元；此外，寶輝「南七期公益路新案」尚未公開已先動工，據傳已有逾600組客戶預約，雙建案合計總銷達百億元。

此外，麗晨建設在七期台灣大道旁推出「麗晨片片山閑」，產品規劃33-42坪，為七期帶入全新的生活思維，備受品牌粉絲高度期待。

已進場一段時間的「遠雄琉蘊」，產品規劃33-45坪，實登揭露34樓戶以總價4,415萬元成交，扣除車位後，每坪單價95.8萬元；31、34、19樓還有5筆9字頭交易案。

七期南側則有即將進場的「國泰七期森林公園新案」同樣備受關注，基地位於大墩七街、大觀路，將規劃二至三房產品。在地業者表示，該案將是國泰建設布局七期個案中，坪數設定最小的一次，單價有望創高。