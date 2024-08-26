據中共國務院應急管理部官方公眾號介紹，由應急管理部組織中國航空工業集團研發設計的2架新舟60型滅火飛機正式交付，標誌著中國的大中型固定翼滅火飛機已實現零的突破。

據《快科技》報導，應急管理部與有關部門積極推動新舟60型滅火飛機專案立項實施，組織和指導中國航空工業集團開展滅火飛機型號研製，歷經3年攻關努力，完成平台研製、投水試飛、實戰驗證等工作。

報導說，新舟60型滅火飛機專案創新研發了火場態勢感知系統、輔助精準投放系統等智慧系統，攻克了大中型固定翼滅火飛機投水操穩氣動特性設計、承壓罐式重力投水滅火系統設計等一批關鍵核心技術，取得了大陸首款固定翼滅火飛機適航認證。

新舟60型滅火飛機專案創新研發了火場態勢感知系統、輔助精準投放系統等智慧系統，取得大陸首款固定翼滅火飛機適航認證。（圖／快科技）

目前，新舟60型滅火飛機集投水滅火、火情監測、通信指揮、人員運輸、物資運輸等多功能於一體，具備最大載水量6噸，最大人員運輸數量28人，最大貨物運輸重量3.7噸的實戰能力。

報導指出，新舟60滅火機作為大中型固定翼航空消防飛機，是大陸航空應急救援領域的尖刀力量，是航空工業民用產品重要型號之一，嚴格按照CCAR-25部適航標準研製，具有完全的自主智慧財產權。