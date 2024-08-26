剛滿20歲的韓國職棒起亞虎啦啦隊員李珠珢，憑藉一段「三振舞」畫面，在網路上爆紅，人氣水漲船高，在台灣也有許多支持者，近期不斷傳出她將來台發展消息。有網紅分享韓國啦啦隊員困境，其中分享一段李珠珢被吉祥物壓頭畫面，讓台灣粉絲相當心疼，覺得很不尊重李珠珢。

以韓國當地人視角介紹韓國資訊的網紅「挖系桑米西」，日前上傳一支標題為「韓國啦啦隊員來到台灣後，竟然無法回到家鄉的意外理由」的影片。分析台灣和韓國啦啦隊文化差異，他坦言韓國啦啦隊並沒有得到應有的尊重，被認為只是「配角」，又是認為只是球場上的一份兼職工作。

在韓國啦啦隊員要去洗手間都不容易，休息時間也很少，但是只要舞步出一點錯誤，就會收到惡評。此外，她們的工資很多時候連100萬韓元(約2萬4千台幣)都不到，很難維持生活。而且當啦啦隊受到很多關注的時候，卻會收到「為什麼在球場上那麼搶眼的批評」，在球場上連和球員說話的自由也沒有，有著許多限制，如果她們試圖做更多，就可能收到惡評，甚至是被解雇。

李珠珢被吉祥物壓頭，台灣粉絲心疼。（圖／翻攝自my._.chuuu IG）

挖系桑米西在影片最後放上一段，之前李珠珢被起亞虎吉祥物強壓頭的畫面，次數超過25次且力度非常大，還被不斷搖晃，雖然她掛著笑臉，但臉部扭曲，露出不適的表情。不過，李珠珢本人曾在IG上分享這段影片，並表示「挺有趣的」。

但台灣網友看到還是憤怒表示：「看到那些畫面真的很不舒服，感覺超不尊重人，看到唯一的感受就是『霸凌』」、「這如果在台灣，那隻人偶應該會被觀眾抬出場」、「天哪！？一直按頭，這已經比公然羞辱還誇張了」、「 隔著螢幕，我都感覺超級難受，而且還持續那麼久」、「在台灣絕對被炎上」、「放開那女孩」、「看一次火一次」、「李珠珢被吉祥物壓著頭，在台灣可能會被告」、「很誇張耶 」、「不該合理化這樣的行為」。