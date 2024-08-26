台中捷運綠線今年以來載運量直線上升，單月平均載客量維持在120萬人次以上，載運量年增30％。中捷通車不僅為區域帶來便捷性，也吸引連鎖零售通路商、商場搶進熱門站點周邊卡位，磁吸開發商爭相購地推案；尤其是北屯機捷特區，已成為開發商推案的主戰場。

以周邊商圈環繞捷運熱門站點為例，四維國小站周邊擁有熱河商圈、興安商圈、昌平商圈、北平路商圈四大商圈環繞；文心崇德站有崇德商圈、瀋陽路商圈、北平路商圈等包圍；而台中市政府站，同時擁有大遠百、新光三越兩大百貨，生活機能相對完善。

此外，今年6月底開工動土的台中高鐵站區「D-ONE購物中心」，未來預計打造台灣最大的購物中心、百老匯級影城、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等，帶動烏日高鐵站周邊房價水漲船高，如預售新案「新高鐵」成交單價站上5字頭，未來周邊有望發展成多方位機能的捷運生活圈。

由於台中預售市場買氣暢旺，開發商大補土地庫存，今年前八月，共有12家上市櫃建商在台中購地總面積超過2.34萬坪、購地金額高達242.6億元；若以行政區劃分，北屯區總購地面積共10,548坪、購地金額逼近百億。上市櫃建商重押北屯區、購地比重接近5成，顯示北屯區仍是台中預售市場的主戰場。

在地房仲業者指出，上市櫃建商北屯區的土地交易熱點集中在14期、機捷特區、四期；其中，機捷特區交易面積雖然不及14期多，但土地價格漲幅明顯，且隨著機捷特區的生活機能更臻成熟後，機捷特區預售案單價也推向6字頭，包括「大城光年」、「惠宇大悅」、「寶輝The Springs」、「富宇鉑金大苑」等案，都出現多筆6字頭實登紀錄。

由於北屯機捷特區逐漸進入轉骨跳升期，各大零售商看準機捷特區的人口紅利，除已進駐的好市多北屯二店外，還有大地商場、總站夜市及全聯、康是美、寶雅等連鎖通路品牌陸續進駐。

在交通與熱門商圈加持下，機捷特區下半年預計將有漢宇、遠雄、大城等建商即將進場推案。其中，漢宇建設在機捷特區耗時七年整合的1513坪土地，規劃興建樓高27層的建築，未來有望成為機捷新地標。

此外，遠雄建設「碧柳段新案」預計九月動工，市場估單價6字頭起跳；位於機捷特區文北段的「大城吾界」，基地千坪三面臨路角地，加上低建蔽規劃設計，對位科技菁英、中產二代，尚未公開已吸引不少賞屋客目光。