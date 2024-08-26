23：28東部海域規模4.8極淺層地震 4縣市有感 23:322024/08/26 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23:28東部近海發生有感地震。（示意圖：Shutterstock／達志） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23：28東部海域發生規模4.8極淺層地震，最大震度2級。（氣象署） 中央氣象署地震報告指出，今（26）日23：28發生芮氏規模4.8地震，震央在花蓮縣政府東北東方70.2公里，位於台灣東部海域，地震深度13公里。各地最大震度宜蘭、花蓮2級，新北、南投1級。 月亮再大也沒用！台中谷關、梨山觀光慘兮兮 30歲男初嚐電子煙「胸悶大咳血」慘了 醫一看X光驚呆 備戰中秋！好市多「知名港式月餅」上架了 全網卻喊：坐等出清 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 18：58花蓮近海規模4.1極淺層地震 深度僅6公里 19:122024/08/18 生活 20：49東部海域規模4.6地震 最大震度「新竹3級」 20:562024/08/20 生活 2024台灣文博會開幕 蕭美琴：盼每個人感受台灣文化議題深度 17:332024/08/26 財經 22：39分宜蘭發生規模3.9極淺層地震 宜花最大震度4級 22:412024/08/24 生活 花蓮家扶啟動獎助專案 200受災戶仍有85萬缺口 16:532024/08/24 寶島 琉球海溝恐規模8強震 專家：若發生將重創台北盆地 08:222024/08/21 生活 富威ESCO深度節能方案 節電五成 20:232024/08/26 財經 五月天預告11月花蓮開唱！ 歌迷太嗨「1舉動」惹毛當地業者爆粗口 17:262024/08/26 娛樂 影》俄半島恐爆規模9強震 火山噴發衝5km高空 08:152024/08/19 國際 富威電力推ESCO深度節能方案 搶節電商機 19:482024/08/26 財經 蘇花改開放白牌機車行駛 年底可通行中仁隧道 13:202024/08/23 生活 《綠能環》富威電力ESCO深度節能方案 替企業節電效率上看50% 16:392024/08/26 財經 09：23花蓮規模4.2極淺層地震 最大震度4級 09:382024/08/22 生活 花蓮觀光慘！地震補助卡關 業者苦等至今一筆沒收到 12:382024/08/20 生活 花蓮國小新生入學禮送「防災頭套」加強校園防災意識 09:512024/08/26 生活 用音樂傳遞正能量！ 9／27花蓮東大門 金曲歌手輪番開唱 19:012024/08/20 生活 台股有3張王牌！謝金河爆不只AI 還有2大ETF、4金控撐天 05:002024/08/19 財經 02：53東部海域規模4.3「極淺層地震」最大震度2級 03:222024/08/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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