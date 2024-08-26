23：28東部海域發生規模4.8極淺層地震，最大震度2級。（氣象署）
23：28東部海域發生規模4.8極淺層地震，最大震度2級。（氣象署）

中央氣象署地震報告指出，今（26）日23：28發生芮氏規模4.8地震，震央在花蓮縣政府東北東方70.2公里，位於台灣東部海域，地震深度13公里。各地最大震度宜蘭、花蓮2級，新北、南投1級。

月亮再大也沒用！台中谷關、梨山觀光慘兮兮
30歲男初嚐電子煙「胸悶大咳血」慘了 醫一看X光驚呆
備戰中秋！好市多「知名港式月餅」上架了 全網卻喊：坐等出清
#地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模
樂齡幸福情報站 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光