「南恆春、北頭城」是全台兩大搶孤民俗盛事，頭城搶孤在農曆7月最後一天舉辦，9月2日將登場，今（26日）下午開領隊會議，有人要求參賽選手跟裁判員要一視同仁，都要搜身，此要求當場遭裁判長林銘洲拒絕，其中參賽的7支隊伍隨即拿出聲明書宣布棄賽，創下頭城搶孤有史以來第一次出現如此難堪的局面。

恆春搶孤活動在中元節已完賽，將派出2隊至頭城與其他選手一較高下；怎料，下午卻傳出頭城搶孤有12支隊伍報名，卻有7隊宣布棄賽，並公開聲明書，裡面洋洋灑灑寫了10項訴求以表達對此次賽事的安排與規則不滿。頭城中元祭典協會表示，明天會跟棄賽隊伍做最後確認，若真的不參賽，將另找其他隊伍遞補。

其棄賽的有頭城搶孤隊、二結王公廟、杏輝搶孤隊、宜蘭街頭藝術協會、杏輝活芯隊、國際搶孤隊及恆春獅子會；棄賽聲明中提到，因領隊會議裁判長不公，致各領隊無法接受的規則與條件，故選擇棄賽以表示抗議。

另張聲明書則表示，入場搜身時裁判員要和參賽選手一視同仁，今年由各領隊對裁判員展開搜身；且所有裁判員需先賽前教育，不要再不懂規則破壞賽事；要讓各領隊有通行證，可隨時進出補充隊員的補給品；請在晚上10時前播報各孤棧的加碼金額，去年就有裁判搞錯；嚴格管制各出入口不相關人員進出等。

林銘洲回應，哪有參賽領隊去搜裁判的身？天底下沒有這樣道理，不能這麼做，且為了避免賽事中有人進出挾帶違禁品，一旦進入賽場就不能再出來，至於裁判員賽前教育，每年都有辦；他強調，理性討論及合理建議，大家都樂於接受，但對於搜身禁帶違禁品，大會很堅持，不能讓不合理的建議要求控制大會。