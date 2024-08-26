燒肉控請注意！隨著中秋節的腳步接近，台中燒肉界霸主「屋馬燒肉」與全球知名速食品牌「必勝客」強強聯手，推出中秋限定聯名商品「月見五盎司菲力比薩」，8月27日起，在全台300多家必勝客門市上架，讓民眾在家也能輕鬆品嚐屋馬燒肉的獨特風味，為中秋的燒烤盛宴增添更多驚喜！

屋馬燒肉自2008創立至今，主打大份量的燒肉套餐，還有無限供應的壺裝雞湯，被視為台中最具代表性、最難預約的燒肉品牌。無論是本地食客還是前來台中的遊客，都將屋馬燒肉視為必體驗的美食。

屋馬目前在台中設有多家連鎖分店，包括文心店、園邸店、中港店、國安店、崇德店等，還有人氣火鍋餐廳「涮屋馬」以及主打韓式料理的「金韓食」，各具特色，深受食客喜愛。

此次聯名推出的「月見五盎司菲力比薩」，使用五盎司厚切菲力牛，搭配秘傳日式果香燒肉醬，並加入蘋果汁和檸檬汁增添酸甜口感，完美還原屋馬燒肉的經典日式美味。

此外，比薩上更結合了多汁鮮嫩的干貝和月見切達白玉，點綴著如明月般的餅皮，搭配新鮮在地蔬果，層次豐富的滋味讓每一口都充滿驚喜。即日起至9月9日，必勝客「月見五盎司菲力比薩」外帶單點特價459元，搭配副食套餐599元！