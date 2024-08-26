冰島在星期日發生一起旅遊事故，一處冰洞突然倒塌，造成遊客死傷與失蹤。救援人員正在手工鑿開倒塌冰洞，尋找兩名失踪超過24小時的遊客，現已知找回所有失蹤遊客，意外造成一人死亡。

美聯社報導，警方表示，一群來自多個國家的 25 名遊客，正在探索 Breidamerkurjokull 的一個冰洞，週日下午 3 點前不久，冰洞突然倒塌。四人被落冰擊中，一人當場死亡，另一人被直升機送往首都雷克雅維克的醫院。

經過一天的搜救，現已找到失聯的遊客。

冰島登山嚮導協會呼籲，對冰洞旅遊項目進行全面調查，並採取更嚴格的規定。因為如今是盛夏，在溫暖的夏季進行冰川旅行，可能非常危險。

冰洞是冰島遊客的熱門目的地，旅行社為遊客提供「探索冰川內部」，並欣賞冰洞裡深幽的藍色，以及「令人驚嘆的天然冰雕」。