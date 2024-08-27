台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人呂佳宜談運彩眉角。（林勝發攝）

每年8月底9月初就是網球四大公開賽的壓軸「美國網球公開賽」(US Open，簡稱美網)的舉辦期間，今年賽程從8/26(一)至9/8(日)在紐約舉行，賽事場場精彩，喜歡網球的朋友們可以買張運彩驗證一下自己的眼光。

美網跟澳網、法網以及溫布頓並稱為「網球四大公開賽」，是職業網球最高等級的賽事，也是每位職業好手必爭的殿堂，「網球四大公開賽」比賽場地的屬性各有不同，澳網屬於「慢速硬地」、法網屬「泥地」(紅土)、溫布頓屬「草地」、美網則屬「快速硬地」，喜歡網球的朋友都知道，只要提到澳網首先想到的就會是N.喬科維奇，法網就會是納達爾，溫網則是費德勒，因為他們在個別的公開賽(特別是澳網、法網、溫網)，不同的場地屬性下有其獨特的宰制力，唯獨美網，除了2004-2008由費德勒連奪5冠外，近15年來沒有1位選手可以連霸成功，最好的是納達爾(2010、2013、2017、2019)及N.喬科維奇(2011、2015、2018、2023)各得4冠，其餘的7冠則分屬7位選手(包括：2009的德爾波特羅、2012的莫瑞、2014的西里奇、2016的瓦林卡、2020的蒂姆、2021的麥維德夫以及2022的阿卡拉茲)，近年來的美網可以說是勝負難料，精彩刺激，臚列目前世界排名前10選手包括J.辛納、N.喬科維奇、阿卡拉茲…等，提供大家投注參考。

喜歡網球的朋友們千萬要好好把握年度最後一個的大滿貫賽事-美網，大家在觀賽前也可以買張運彩驗證一下自己的眼光，就每1場比賽可以「猜輸贏」(不讓分、讓分、第一盤/全場) 、「猜大小」(總局數、第一盤比開盤值大還是小) 、「猜單雙」(總局數是單數還是雙數)也可以猜「猜正比」(總盤數正確的比數是幾比幾、第一盤正確的局數是幾比幾)，如果有「場中投注」(Live Betting)還可以邊看著比賽邊投注，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的同時，還有機會抱回獎金。