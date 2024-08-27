目前環境部已攜手基隆國立海洋科技博物館、臺中國立自然科學博物館、高雄佛光山佛陀紀念館及臺東國立臺灣史前文化博物館４個地點分別展出「淨零綠生活體驗基地」、「氣候行動－全球沸騰時代」、「生活微塵中的環保奇蹟」及「邁向淨零-原味綠生活」，相關資訊如下：

國立海洋科技博物館《淨零綠生活體驗基地》。（圖／環境部提供）

國立海洋科技博物館《淨零綠生活體驗基地》

跳脫平鋪直述的方式，結合生活敘事及互動遊戲模式，傳達永續、環保的觀念，讓民眾瞭解淨零並沒有想像中的困難，每個主題皆設置有闖關行動，無論從那一展區開始皆可順利觀展。

邀請您與海科館吉祥物北火熊、美人魚一同體驗淨零行動方案，經由完成一站又一站的綠色任務，感受永續環保的綠色新生活。

展覽期間：112/10/6 ~ 113/12/31

展覽地點：主題館1樓、3樓、5樓（基隆市中正區北寧路367號）

國立自然科學博物館《氣候行動－全球沸騰時代》。（圖／環境部提供）

國立自然科學博物館《氣候行動－全球沸騰時代》

運用多元感官的數位沉浸式多媒體，展示氣候變遷對人類及生態的影響與極端天氣現象，結合數位展演與實體展示物件，提供虛實融合的互動體驗。

透過虛擬夥伴的故事情境引導和行動任務闖關，藉此探索全球暖化與氣候變遷的衝擊與改變契機，引導反思環境與自身的關係，進而為永續未來做出行動與改變。

展覽期間：113/7/10 ~ 114/04/13

展覽地點：生命科學廳/1F/第四特展室（臺中市北區館前路1號）

佛光山佛陀紀念館《生活微塵中的環保奇蹟》。（圖／環境部提供）

佛光山佛陀紀念館《生活微塵中的環保奇蹟》

佛光山佛陀紀念館是擁有豐富自然生態資源的環教設施場所，結合淨零綠生活展覽，促使大眾理解自然環境與人類活動之間的相互關係，從而在日常生活中形成低碳、環保的行為習慣。

展覽內容從食、衣、住、行、育樂、購六大生活層面，指引民眾如何具體實踐環保，每個人生活行為改變看似微不足道，但每個人都多做一點，整個環境就有機會改變。

展覽期間：113/7/19 ~ 114/11/30

展覽地點：禮敬大廳2樓（高雄市大樹區統嶺路1號）

國立臺灣史前文化博物館《邁向淨零－原味綠生活特展》。（圖／環境部提供）

國立臺灣史前文化博物館《邁向淨零－原味綠生活特展》

展覽分享各種淨零綠生活的型態，如何以自然、無痛的方式融入日常之中，展區共分成「淨零綠生活」、「綠色生活‧智慧轉型」、「環保時尚‧創意再生」、「綠色生活探險」四大區塊，完整呈現日常生活中各個淨零面向進行式。

本展覽特別以東部地區為主，結合東部居民各世代之生活智慧，呈現跨世代綠生活行為。

展覽期間：113/8/1 ~ 113/9/29

展覽地點：卑南遺址公園（臺東市文化公園路200號）。

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